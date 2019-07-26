Выборг получит 2 млрд рублей на реконструкцию центра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Город Выборг в Ленинградской области стал участником программы финансирования комплексного развития инфраструктуры малых исторических поселений. Город получит 2 млрд рублей, которые будут направлены на реконструкцию его центра, сообщил в пятницу губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на своей странице в Instagram.

"Поддержка президента России в действии: Выборг вошел в список всего из девяти городов для финансирования комплексного развития инфраструктуры малых исторических поселений. Не напрасно встречали год назад в Выборге [министра культуры РФ] Владимира Мединского - по новому проекту городу выделено почти 2 млрд рублей", - написал губернатор. Он уточнил, что проект позволит провести реконструкцию инженерных коммуникаций в центре города, включая восстановление квартала Сета Солберга.

Ранее Дрозденко сообщал, что власти Ленобласти планируют провести масштабную реконструкцию исторического квартала Сета Солберга в центре Выборга по чертежам 1930-х годов. Он отметил, что предстоит не просто реставрация: часть зданий будет восстановлена практически с фундамента, часть зданий - исходя из того, что от них осталось.

Расположенный недалеко от границы с Финляндией Выборг основан шведами в XIII веке, здесь находятся 350 объектов культурного наследия. В Министерстве культуры РФ сформирована специальная рабочая группа по сохранению объектов культурного наследия города.