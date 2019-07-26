Эксперт: поставки газа из Катара на Украину экономически нецелесообразны

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Поставки сжиженного природного газа из Катара на Украину экономически не выгодны Киеву, однако при наличии политической воли украинского руководства такой вариант вполне возможен. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Беляев.

В четверг директор "ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что страна прорабатывает возможность начать с 2020 года импорт сжиженного природного газа из Катара. В качестве альтернативного источника газоснабжения он назвал газопровод Танап из Азербайджана.

"Воплощение любой инициативы реально, если есть на то политическая воля, даже если нет особого экономического смысла, а в данном случае он явно не просматривается. Такого рода переговоры, они не новы, они велись еще при [экс-президенте Украины Петре] Порошенко еще в прошлом году, он присматривался к катарскому газу, - отметил Беляев. - Уже тогда возникли следующие проблемы: во-первых, что катарский газ будет, как минимум, в полтора раза дороже российского, во-вторых, есть проблемы с тем, что если будет поставляться сжиженный газ, то он должен будет пройти через проливы, которые контролирует Турция, прежде всего, Босфор. И тут возникает тоже проблема со стороны получения разрешения Турции. И год назад такой готовности со стороны Турции тоже не было, это отдельная проблема".

По словам эксперта, поставки сжиженного природного газа потребуют от Украины масштабных инвестиций в строительство специальной инфраструктуры, однако таких средств у Киева нет. "Теоретически проблема естественно решаема, если есть политическая воля, то она тоже может быть решаема политически, - констатировал аналитик, добавив, что легче и выгоднее Киеву было бы договориться о новом контракте с "Газпромом". - И намерение от такой безысходности скорее, чем какой-то целесообразности".

Давление не сработает

Как обратил внимание Беляев, в случае если заявления Макогона являются попыткой оказать давление на РФ в преддверии новых переговоров о поставке газа, такой шаг представляется бесперспективным, поскольку Москва в последние годы продемонстрировала, что не поддается внешнему нажиму. Кроме того, аналитик подчеркнул, что у России и так много рынков для поставки своего природного газа, поэтому переход Украины на катарский газ не будет иметь шокового эффекта для российской стороны.

Комментируя возможность поставок через трубопровод Танап, эксперт рассказал, что при использовании этого маршрута все равно придется прибегнуть к сжижению газа. "Можно, конечно, закупать газ [поставляемый по трубопроводу Танап], можно довести его до конечной точки, но эта конечная точка расположена, насколько я понимаю, не на территории Украины, - резюмировал он. - А раз так, значит, все равно придется обращаться к поставкам не по прямым трубопроводным каналам, а к сжиженному газу, а это все те же самые сложности и те же самые препятствия".