Турция может отказаться от покупки самолетов Boeing

ТАСС, 26 июля. Власти Турции могут отозвать заказ на поставку самолетов американской компании Boeing на фоне напряженности в отношениях с США. Об этом в пятницу заявил президент республики Тайип Эрдоган.

"Я сказал [президенту США Дональду] Трампу [на саммите Группы двадцати] в Осаке: даже если Турция не купит [американские зенитные ракетные системы, ЗРС] Patriot, мы приобретаем Boeing, - приводит слова Эрдогана агентство Bloomberg. - Мы хорошие клиенты. Но если [наш конфликт] продолжится и дальше, нам придется пересмотреть этот вопрос".

В настоящее время Турция ожидает поставку воздушных судов Boeing на сумму $10 млрд, отмечает агентство.

В сентябре 2017 года Россия объявила о заключении с Турцией контракта на поставку ЗРС С-400 на сумму $2,5 млрд. 17 июля пресс-секретарь Белого дома сообщил, что решение Турции приобрести С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

МИД Турции заявил, что это решение может нанести непоправимый ущерб двусторонним отношениям.