Титов назвал снижение ключевой ставки недостаточным для роста экономики

ЦБ 26 июля понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,25%.

"ЦБ снизил ключевую ставку - это хорошо. Шаг прогнозируемый, и было бы очень странно, если бы этого не произошло. Европейский центральный банк держит ставку на нуле и не намерен повышать ее как минимум год, готовится запускать новую программу количественного смягчения. ФРС США идет тем же курсом. Все делается для того, чтобы стимулировать экономический рост", - сказал Титов.

"А снижение ставки на 0,25 [процентного пункта], разумеется, само по себе погоды не сделает и почти ничего не изменит. Оно должно стать инструментом развития экономики, а не только красивым жестом. А мера, которая никак не влияет на доступность денежных ресурсов для 90% промышленных предприятий, - это, увы, только жест. Нужны комплексные меры, и они зависят отнюдь не от одного лишь ЦБ", - добавил Титов.