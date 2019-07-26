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Путин подписал закон об уменьшении бюджета ФОМС для медобслуживания персонала "Байконура"

Согласно закону, в результате уменьшения расходов бюджета фонда сокращается дефицит его бюджета в 2019 году на 93,6 млн рублей

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о сокращении бюджета Фонда обязательного медицинского страхования в связи с ратификацией протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение с Казахстаном о порядке медобслуживания персонала космодрома "Байконур", жителей города Байконур, поселков Торетам и Акай в условиях аренды Россией космодрома. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Упомянутый протокол исключает граждан, проживающих в городе Байконуре, но не являющихся работниками космодрома, из числа застрахованных лиц. Принятие протокола привело к уменьшению в городе Байконуре численности лиц, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования РФ.

В связи с этим сокращается объем поступлений страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Байконура и общий объем доходов бюджета фонда на 145,5 млн рублей. Законом предусмотрено, что в результате уменьшения расходов бюджета фонда сокращается дефицит его бюджета в 2019 году на 93,6 млн рублей.

Согласно актуализированным данным о застрахованных в Байконуре лицах, на 1 января 2019 года их численность немногим превысила 25 тыс. человек, в том числе неработающего населения - 6,6 тыс. человек. Эти цифры меньше зафиксированных на 1 января 2018 года результатов почти на 16 тысяч и 15 тысяч человек соответственно.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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