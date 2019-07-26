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Срок уведомления работодателя о смене зарплатного банка увеличен до 15 дней

Эта мера направлена на то, чтобы исключить риск невыполнения работодателем норм трудового законодательства

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал два закона, один из которых предусматривает увеличение срока уведомления работодателя о замене кредитной организации, куда переводится зарплата, а второй - вводит штрафы за создание препятствий при смене работником зарплатного банка. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

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Первый закон увеличивает срок, в течение которого работник должен сообщить работодателю об изменении кредитной организации, с пяти рабочих дней до 15 календарных дней до дня выплаты зарплаты. Предполагается, что данная мера исключит риск невыполнения работодателем норм трудового законодательства по причинам, которые не зависят от него. Например, из-за необходимости технической обработки большого количества подобных заявлений.

Второй документ вносит поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях. За воспрепятствование реализации права работника на смену зарплатного банка теперь устанавливается ответственность в виде административного штрафа. Для индивидуальных предпринимателей он составит от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для юридических лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

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