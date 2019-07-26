Совет директоров ЦБ назначил второго финомбудсмена

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Совет директоров Банка России назначил на должность финомбудсмена замруководителя департамента страхового рынка ЦБ Светлану Никитину. Об этом говорится в сообщении регулятора.

"Совет директоров Банка России принял решение назначить с 19 августа 2019 года Светлану Васильевну Никитину на должность уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в сферах страхования, микрофинансирования, кредитной кооперации и деятельности кредитных организаций", - говорится в сообщении.

Институт финомбудсмена введен в РФ в 2018 году как элемент обязательного досудебного порядка урегулирования споров между гражданами и финансовыми организациями. В августе прошедшего года Банк России назначил первого финансового омбудсмена - Юрия Воронина, ранее он занимал должность руководителя аппарата Счетной палаты.

С 1 июня 2019 года обращение к финомбудсмену до подачи иска в суд стало обязательным для споров по автострахованию - ОСАГО и каско. На все остальные виды страхования, кроме ОМС, закон о финомбудсмене распространится с 28 ноября 2019 года. С 1 января 2020 года финомбудсмен получит возможность разбирать претензии к микрофинансовым организациям, с января 2021 года - с банками, ломбардами, НПФ и кредитно-потребительскими кооперативами.