Россия предлагает Украине продлить контракт на транзит газа на год на действующих условиях

АНТАЛЬЯ, 26 июля. /ТАСС/. Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года. Об этом журналистам в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы дождемся, когда начнутся трехсторонние консультации, когда будет избрано новое правительство и контрагенты появятся. В целом мы за то, чтобы Украина покупала напрямую газ. Мы предложили нашим коллегам продлить действующий контракт на год на существующих условиях", - сказал Новак, отвечая на вопрос о возможном продлении действующего контракта на транзит.

Министр добавил, что возможные корректировки это предмет переговоров коммерческих компаний.