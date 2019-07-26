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В Госдуму внесен законопроект об ограничении иностранного владения IT-гигантами РФ

Предполагается, что доля иностранного участия не должна превышать 20%

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин ("Единая Россия") в пятницу внес на рассмотрение Госдумы проект закона, которым предлагается ограничить 20% долю иностранного владения информационными ресурсами, значимыми для информационной инфраструктуры РФ. Документ размещен в думской электронной базе данных.

"Основным владельцем такого ресурса сможет выступать российское юридическое лицо или гражданин РФ. При этом доля иностранного участия в российском юридическом лице ограничивается 20% голосующих акций", - подчеркивается в пояснительной записке.

"В случае если правительственная комиссия признает владельца значимого информационного ресурса не исполняющим требования о владении, то реклама такого ресурса и на таком ресурсе будет запрещена", - подчеркивается в пояснительной записке.

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