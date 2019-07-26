Huawei представила свой первый смартфон 5G для коммерческого использования

ПЕКИН, 26 июля. /ТАСС/. Китайская телекоммуникационная компания Huawei в пятницу представила свой первый смартфон 5G, предназначенный для коммерческого использования. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

Как сказал глава департамента мобильных телефонов Huawei Хэ Ган, слова которого приводит агентство, "смартфон Huawei Mate 20x (5G) получил первую в Китае лицензию на доступ к сети связи 5G".

Huawei начала принимать заявки на покупку телефона в пятницу днем. Официальный старт продаж запланирован на 16 августа. Стартовая цена составит 6199 юаней (порядка $898 ).

Китайская корпорация оказалась под угрозой международных экономических санкций после того, как США и Австралия обвинили ее в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью оборудования Huawei, используемого в разных странах мира. Это привело к усилению оказываемого на нее международного давления. 15 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры Соединенных Штатов от внешних угроз. В итоге Минторг США с 17 мая внес китайскую корпорацию Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности.

Тем не менее по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Осаке президент США заявил, что позволит Huawei приобретать американскую продукцию. Трамп отметил, что в ходе этих консультаций затрагивалась проблема обеспечения национальной безопасности, и пообещал, что вопрос выведения компании из черного списка будет обсуждаться в ближайшие дни. Впоследствии в Белом доме пояснили, что решение о снятии санкций касается не всех поставок от американских фирм и не может считаться безоговорочной амнистией.

Корпорация Huawei была основана в 1987 году. Она производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 государствах.