В Госдуме рассказали о влиянии законопроекта о доле владения IT-гигантами на "Яндекс"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Внесенный в Госдуму законопроект об ограничении в 20% на иностранное владение информационными ресурсами, значимыми для информационной инфраструктуры РФ, касается в том числе компании "Яндекс". Об этом заявил в пятницу ТАСС автор инициативы, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин ("Единая Россия"), отвечая на соответствующий вопрос.

"Перечень значимых для развития в РФ информационной и коммуникационной инфраструктуры ресурсов будет составлять правительственная комиссия. Я считаю, что "Яндекс" это, безусловно, коснется", - сказал политик. По его мнению, в случае принятия документа "Яндексу" необходимо будет изменить структуру собственности.

В качестве примера Горелкин привел сервис "Яндекс.Деньги". "Сегодня это огромный объем транзакций, но, если допустить, что платежи в какой-то момент из-за решений иностранных владельцев будут приостановлены, может наступить коллапс в важных финансовых секторах", - предупредил он. "Представьте, если завтра крупнейшие сервисы каршеринга, такси или доставки вдруг без предупреждения изменят правила и станут менее доступными. В половине московских офисов работа остановится", - смоделировал парламентарий другую ситуацию.

Согласно открытым данным, основными акционерами Yandex N. V. являются Аркадий Волож, владеющей 10,35% акций компании и имеющий 49,23% голосов, WCM Investment Management (5,12% акций и 2,46% голосов), Владимир Иванов (3,83% акций и 6,23% голосов). Всего мажоритарные акционеры и менеджмент контролируют 19,53% акций и 58,03% голосов.

В новость были внесены изменения (17:42 мск) - добавлена информация по тексту.