В Еврокомиссии заявили, что готовы к суду с Nord Stream 2 AG по Газовой директиве

БРЮССЕЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Еврокомиссия готова ответить на иск компании-оператора проекта газопровода "Северный поток - 2" - Nord Stream 2 AG - в Европейский суд юстиции по поправкам в Газовую директиву ЕС. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

"Еврокомиссия осведомлена о заявлении компании Nord Stream AG [о подаче иска в Европейский суд юстиции]. ЕК готова отстаивать свою позицию, которая соответствует международным обязательствам Евросоюза", - сообщили в пресс-службе. В ЕК также заверили, что своевременно предоставили компании ответ на ее обращение с предложением о внесудебном урегулировании разногласий, однако отметили, что не видят оснований для пересмотра согласованных поправок в Газовую директиву, которые Nord Stream 2 AG считает дискриминационными и целенаправленно разработанными для оказания давления только на один проект - "Северный поток - 2".

Ранее Nord Stream 2 AG распространила заявление, сообщив, что 25 июля компания подала иск в суд Европейский суд юстиции общей юрисдикции. Nord Stream 2 просит аннулировать директиву (ЕС) 2019/692, вносящую поправки в Газовую директиву ЕС, из-за нарушения принципов права ЕС о равном обращении со всеми участниками рынка и пропорциональности. Nord Stream 2 рассчитывает, что это может привести к отмене директивы (ЕС) 2019/692, поскольку поправки были явно разработаны и приняты с целью создать неблагоприятные и препятствующие реализации проекта "Северный поток - 2" условия", - говорится в сообщении. Компания также отметила, что очевидная дискриминация отдельного коммерческого проекта также подрывает способность внутреннего рынка ЕС привлекать инвестиции, чтобы переход к низкоуглеродной энергетике стал реальностью.

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