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Путин подписал закон об освобождении от НДС банковских операций с драгоценными металлами

Еще один подписанный президентом закон включает операции с драгоценными металлами, монетами из драгоценных металлов в перечень сделок, осуществляемых кредитной организацией

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от налога на добавленную стоимость банковские операции с драгоценными металлами. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, от НДС освобождаются операции по привлечению драгоценных металлов граждан и юридических лиц во вклады (за исключением монет из драгоценных металлов), по размещению привлеченных драгоценных металлов от своего имени и за свой счет, по открытию и ведению банковских счетов в драгоценных металлах, а также по осуществлению переводов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам в драгоценных металлах.

Еще один подписанный главой государства закон включает операции с драгоценными металлами, монетами из драгоценных металлов в перечень сделок, осуществляемых кредитной организацией. Одновременно соответствующие изменения вносятся в перечень банковских операций.

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