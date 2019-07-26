ФАС одобрила объединение производителей ферромарганца

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ одобрила приобретение Саткинским чугуноплавильным заводом (СЧПЗ), производителем ферромарганца, Косогорского металлургического завода (КМЗ), также производящего ферромарганец. Об этом говорится в сообщение службы.

"Проведенный нами анализ состояния конкуренции показал, что суммарная доля компаний на товарном рынке ферромарганца после их объединения не будет превышать 35%, что соответствует требованиям закона о защите конкуренции. В то же время на рынке уже действует участник, чья доля рынка превышает 40%", - приводятся в сообщении слова начальника управления контроля промышленности ФАС России Нелли Галимхановой.

Результаты анализа, проведенного ФАС, показали, что в 2017 году суммарная доля реализации товара АО "СЧПЗ" и ПАО "КМЗ" составила 25,3%, а в 2018 году - 20,9%.

СЧПЗ находится в Челябинской области, акционером компании, по данным СПАРК, является кипрская структура Osparian Investments Ltd. КМЗ находится в Тульской области и, по данным СПАРК, принадлежит Mabrox Ltd.

Ферромарганец - сплав, в состав которого входят преимущественно марганец (75-79%) и углерод (до 7%). Сплав используется для легирования стали.