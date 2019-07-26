Левин: ограничение доли иностранного владения IT-гигантами надо обсуждать с отраслью

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Внесенный в Госдуму законопроект об ограничении в 20% на иностранное владение информационными ресурсами, значимыми для информационной инфраструктуры РФ, не должен препятствовать развитию высокотехнологичного бизнеса, его нужно обсуждать с отраслью и общественностью. Об этом заявил в пятницу председатель профильного думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, комментируя инициативу депутата Антона Горелкина.

"Уровень развития современных информационно-коммуникационных технологий, а также их повсеместная доступность, обусловили тот факт, что различные экосистемы интернет-ресурсов по потенциалу своего влияния на общественное мнение сопоставимы со всеми работающими на территории РФ традиционными СМИ", - приводит слова Левина его пресс-служба.

Политик напомнил, что ранее законом для зарегистрированных СМИ было определена максимальная доля иностранного участия в уставном капитале на уровне 20% голосующих акций. "Внесенная инициатива коррелирует с этой нормой законодательства, однако необходимо более тщательно изучить проблематику и техническую реализуемость предложенного регулирования", - считает он.

"Разработка новых норм не должна ущемлять конституционные права граждан или ставить препоны развитию высокотехнологичного бизнеса, но обязательно должна сопровождаться обсуждением с участием представителей отрасли и общественных объединений", - заключил глава комитета.

Суть законопроекта

Законопроектом планируется определить понятие информационных ресурсов, значимых для развития информационной инфраструктуры в РФ. Так, "некоторые сервисы, которые активно используют пользователи, находящиеся на территории РФ, будут признаваться значимыми для развития в РФ информационной и коммуникационной инфраструктуры, а также технологий обработки данных". Решение об этом будет принимать правительственная комиссия на основании предложений Роскомнадзора. В свою очередь ведомство будет "формировать свои предложения на основании оценки количества пользователей такого ресурса, объема и состава накапливаемой информации, ожидаемого эффекта для развития в РФ информационной и коммуникационной инфраструктуры, технологий обработки данных".

Основным владельцем такого ресурса сможет выступать российское юридическое лицо или гражданин РФ. При этом доля иностранного участия в российском юридическом лице ограничивается 20% голосующих акций, подчеркивается в пояснительной записке.

Если правительственная комиссия "признает владельца значимого информационного ресурса не исполняющим требования о владении, то реклама такого ресурса и на таком ресурсе будет запрещена", подчеркнул разработчик. Перечень ресурсов и список тех из них, которые не будут выполнять требования закона, будут размещаться на официальном сайте Роскомнадзора, гласит законопроект.

В целях защиты персональных данных граждан РФ "законопроектом устанавливается требование о том, что технические средства и базы данных значимых информационных ресурсов должны размещаться на территории РФ", сказано в сопроводительных материалах.