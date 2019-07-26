В Вологодской области началось строительство комплекса для выращивания семги

ВОЛОГДА, 26 июля. /ТАСС/. Компания "Аквапродукт" приступила к строительству в поселке Грибково Вологодской области комплекса по выращиванию семги мощностью до 2,5 тыс. тонн продукции в год. Инвестиции в проект составили более 2 млрд рублей, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора региона.

"Общий объем резервуаров составит 17 тыс. куб. м, а глубина биофильтров - 9 м - практически высота трехэтажного дома. Диаметр бассейнов сравним с длиной волейбольной площадки - 18 м. Ежемесячно в резервуары будут зарыбляться более 50 тыс. мальков, рыба будет выращиваться без антибиотиков и гормонов", - цитирует пресс-служба учредителя предприятия Александра Чуркина.

Уточняется, что комплекс начнет работу в 2020 году. На площади 2 га будет создано производство полного цикла. "По информации компании, поставившей технологию, по мощности и по использованию оборудования аналогичных проектов в России пока не имеется. Похожий есть в Америке, только больше. Первая продукция комплекса ожидается в 2022 году, потому что от малька до получения товарной рыбы проходит десять месяцев. Семга будет поставляться на внутренний рынок", - пояснил ТАСС глава Вологодского района Сергей Жестянников.

Строительство комплекса - первый этап проекта. Компания планирует в дальнейшем запустить второй рыбоводный комплекс мощностью 5 тыс. тонн в год, а также рыбоперерабатывающее предприятие и завод по производству кормов.

По данным пресс-службы, проекты в сфере аквакультуры субсидируются из областного бюджета, на эти цели в 2019 году выделено 131,4 млн рублей. Компаниям могут возместить до половины расходов на приобретение рыбоводного оборудования и 20% затрат на строительство, реконструкцию помещений и покупку материала. Сейчас в области действует 12 рыбоводных хозяйств.