Источник: проект о значимых информресурсах касается всех IT-компаний в России

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Законопроект об ограничении 20% иностранного владения информационными ресурсами, значимыми для отечественной информационной инфраструктуры, касается не только "Яндекса" и Mail.ru Group, но и всех крупных IT-компаний, работающих в России. Об этом ТАСС рассказал источник на интернет-рынке.

Ранее автор инициативы, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин ("Единая Россия") заявил ТАСС, что законопроект о значимых информационных ресурсах касается в том числе "Яндекса", а в случае принятия документа "Яндексу" необходимо будет изменить структуру собственности.

"Пока непонятно, на кого действительно будет распространяться этот законопроект. В текущей формулировке под него попадают все игроки: Google, Avito, Mail.Ru Group, "Яндекс", Facebook, Instagram, Twitter, HeadHunter, Тинькофф банк и вообще все российские IT-компании. Непонятно, от кого и как закон будет защищать. Кажется, он сделает хуже всему интернет-рынку и откинет нас на много лет назад", - источник на интернет-рынке.

В пятницу Горелкин внес в Госдуму законопроект, которым предлагается ограничить 20% иностранное владение информационными ресурсами, значимыми для информационной инфраструктуры РФ, при этом нарушение этой нормы будет грозить запретом на рекламу. Законопроектом также определяется ряд полномочий правительственной комиссии по отношению к значимым информационным ресурсам. Речь идет о "признании владельца значимого информационного ресурса не исполняющим требования о владении, о рекомендациях владельцу по обеспечению равных условий доступа к информации, собираемой с его использованием, например, для других отечественных сервисов".