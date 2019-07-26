Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня выросли на 0,37-0,78%

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов показали рост. Индекс Мосбиржи вырос на 0,78% - до 2772,16 пункта, индекс РТС увеличился на 0,37%, до 1351,83 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:47 мск вырос на 0,32%, до 63,433 рубля, курс евро увеличился на 0,11%, до 70,513 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,09% - до $63,77 за баррель.

Российский рынок акций завершает текущую неделю в плюсе. Главным локомотивом роста последних двух дней стали акции "Газпрома". Эмитент увеличивает free-float за счет продажи квазиказначейского пакета, что в свою очередь повысит его долю в зарубежных индексах и благоприятно скажется на покупке его акций иностранными фондами, рассказал инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Перед выходными Банк России, как и ожидалось, снизил ключевую ставку, ЕЦБ ранее подтвердил продолжение "мягкого" курса денежно-кредитной политики, на следующей неделе ожидается заседание ФРС США (30-31 июля). В зависимости от риторики и конкретных решений, как глобальный, так и отечественный рынки могут получить поддержку для роста. Индекс Мосбиржи находится в 4% от своих исторических максимумов, переписать которые при благоприятном сценарии возможно уже на следующей неделе, добавил он.

Прогноз "БКС Премьер" на следующую неделю по курсу рубля составляет 62,7-63,8 рубля за $1. Индекс Мосбиржи может вырасти до 2770 пунктов.