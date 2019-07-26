В "Яндексе" считают, что закон об информресурсах негативно отразится на всех IT-компаниях

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Введение ограничения 20% иностранного владения информационными ресурсами, значимыми для отечественной информационной инфраструктуры, негативно отразится на всех IT-компаниях, которые работают в РФ. В результате от этого пострадают конечные пользователи, заявили ТАСС в пресс-службе "Яндекса".

"В случае принятия законопроекта может быть разрушена уникальная экосистема интернет-бизнесов в России, где локальные игроки успешно конкурируют с глобальными компаниями. В результате пострадают конечные пользователи. Мы считаем, что законопроект в текущем виде не должен быть принят и готовы участвовать в его обсуждении", - сообщили в компании.

В пятницу член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин ("Единая Россия") внес в Госдуму законопроект, которым предлагается ограничить 20% иностранное владение информационными ресурсами, значимыми для информационной инфраструктуры РФ, при этом нарушение этой нормы будет грозить запретом на рекламу. По словам депутата, законопроект касается в том числе "Яндекса", а в случае принятия документа компании необходимо будет изменить структуру собственности.