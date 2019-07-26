ФАС одобрила объединение крупнейших производителей сплава, повышающего твердость стали

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила объединение двух крупных российских производителей ферромарганца, повышающего твердость стали. "Саткинский чугуноплавильный завод" (Челябинск) может поглотить "Косогорский металлургический завод" (Тула), сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ведомства.

"Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство АО "Саткинский чугуноплавильный завод" (СЧПЗ) о приобретении до 100% голосующих акций ПАО "Косогорский металлургический завод" (КМЗ)", - говорится в сообщении.

Анализ ФАС России показал, что суммарная доля компаний на рынке после объединения не будет превышать 35%, что соответствует закону о конкуренции. Тем более, что есть компания, занимающая 40% рынка ферромарганца. Еще одним фактором, позволившим одобрить сделку, является то, что компании смогут расширить ассортимент производимой продукции, добавив силикомарганец. Этот компонент может заменить марки ферромарганца, что подтверждено репрезентативным опросом потребителей этого сплава, проведенного ФАС России.

Исследование российской антимонопольной службы показало, что 17 из 19 опрошенных компаний закупали не только российское сырье, но и зарубежное, в том числе в странах СНГ, Европы, Азии. При этом российский товарный рынок является умеренно конкурентным, отметили в ФАС. По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2017 и 2018 годах ежегодный импорт ферромарганца и ферросиликомарганца составлял в среднем 24,7% от общего рынка товара.

"Косогорский металлургический завод" основан в 1897 году в Тульской области и является одним из крупнейших металлургических предприятий. Специализируется на производстве высокочистого доменного чугуна, ферромарганца, промышленного и художественного литья, шлакового щебня и кирпича. В начале 2015 года проведен сертификационный аудит системы менеджмента качества (СМК) и получен сертификат соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2001. По данным, указанным на официальном сайте, на предприятии работают более 1,7 тыс. человек.

Саткинский чугуноплавильный завод расположен в городе Сатка Челябинской области. Является одним из крупнейших производителей ферромарганца в России. Экспортирует продукцию в страны Европы, Америки, Ближнего Востока. Предприятием выстроена система взаимоотношений с крупнейшими металлургическими компаниями России и Казахстана: ЧМК, ММК, НЛМК, ЕВРАЗ НТМК, ЗСМК, "Арселор Миттал Темиртау".