Segezha Group приступила к реконструкции Сегежского ЦБК в Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 июля. /ТАСС/. Лесопромышленная группа Segezha Group (входит в АФК "Система") начала реконструкцию Сегежского целлюлозно-бумажного комбината (СЦБК) в Карелии. Стоимость работ в рамках соглашения, заключенного на полях Петербургского международного экономического форума в 2019 году, составила 55 млрд рублей.

"Это открытие новой страницы Сегежского комбината. То, что запланировано, - это создание совершенно нового, суперсовременного предприятия с новой экологией", - сказал глава Карелии Артур Парфенчиков на церемонии начала работ на предприятии.

Модернизация комбината должна привести к увеличению мощностей производства, а также расширить разнообразие выпускаемой продукции. Помимо небеленой крафт-бумаги, в Сегеже начнут делать беленую крафт-бумагу, а также беленую лиственную и хвойную целлюлозу. Для этого на производственных территориях появятся новые цеха, линии варки, будут организовано новое современное химическое производство, которое создадут с соответствии с экологическими требованиями.

По словам председателя правления Segezha Group Михаила Шамолина, благодаря реконструкции удастся избавить город от неприятного запаха, который присутствовал в Сегеже из-за работы предприятия. "Мы расширяем не только объем выпускаемой продукции, но также номенклатуру, заходим на новые рынки. Что касается самого комбината и города Сегежи, мы переходим на принципиально новые технологии: мы уходим от запаха и дыма, мы будем иметь экологичное современное производство", - отметил Шамолин.

Важность модернизации ЦБК не только для города, но и для всей страны отметил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев. После реконструкции на Сегежском комбинате появятся технологичные рабочие места, на которые смогут претендовать молодые специалисты со всех городов России. "Рождается новая экономическая точка роста в республике, а мне кажется, даже и в Европе. Учитывая, что здесь внедряются современные технологии, нам представляется, что здесь рождается проект XXI века, который даст возможность реализоваться в Карелии нашей молодежи, которая обучается в различных вузах, которая приедет сюда и будет создавать продукт, который известен сегодня в Европе, в мире", - отметил Нургалиев.

Власти Карелии пообещали оказывать всестороннюю поддержку при реализации проекта модернизации Сегежского комбината, в том числе привлекать федеральную поддержку.

О Сегежском ЦБК

Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат основан в 1939 году на берегу озера Выг и находится в карельском моногороде Сегеже. Предприятие является лидером в России по производству небеленой мешочной крафт-бумаги.

В 2014 году комбинат приобрело ПАО "АФК "Система", предприятие вошло в состав дочерней группы компаний Segezha Group. ЦБК обеспечивает работой порядка 2 тыс. жителей моногорода, в котором живут более 27 тыс. человек.