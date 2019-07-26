Путин подписал закон о региональных брендах

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на продвижение региональных брендов, который вводит в Гражданский кодекс (ГК) РФ новый самостоятельный объект интеллектуальных прав - "географическое указание". Документ опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу.

Закон устанавливает, что географическое указание как обозначение, идентифицирующее товар, характеристики которого в значительной степени связаны с его географическим происхождением, может использоваться в отношении товара при условии, что на территории данного географического объекта осуществляется хотя бы одна из стадий производства этого товара, оказывающая существенное влияние на формирование его характеристик.

В отличие от географического указания, использование наименования места происхождения товаров для индивидуализации допускается только в отношении товара, особые свойства которого исключительно определяются характерными для данного географического объекта природными условиями или людскими факторами, при условии осуществления всех стадий производства товара на территории этого географического объекта.

Законом предусматривается целый перечень случаев, когда географическое название не может быть зарегистрировано, если оно повторяет уже существующий товарный знак или вводит потребителей в заблуждение. Географическое указание признается и охраняется на основании государственной регистрации, которая будет осуществляться Роспатентом. Зарегистрировать бренд смогут граждане, юридические лица, ассоциации и союзы. Исключительное право на географическое указание действует в течение 10 лет со дня подачи заявки на него в Роспатент, при этом данный срок может быть продлен по заявлению правообладателя - каждый раз на 10 лет.