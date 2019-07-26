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Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ-100 и МС-21

Также стороны обсудили совместную сборку вертолетов

АНТАЛЬЯ, 26 июля. /ТАСС/. Россия и Турция обсудили поставку самолетов, а также совместную сборку вертолетов. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил министр энергетики РФ Александр Новак по итогам прошедшего в Анталье заседания межправительственной российско-турецкой комиссии.

"В промышленности у нас речь идет о поставках вертолетов, о создании совместного предприятия по производству вертолетов. В перспективе это совместное производство и поставки самолетов SSJ-100, МС-21", - сказал он.

Sukhoi Superjet 100 - российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Разработан компанией "Гражданские самолеты Сухого". Коммерческая эксплуатация началась в 2011 году.

МС-21 - российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Разрабатывается корпорацией "Иркут". Предполагается выпускать версии МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211 мест).

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Новак, Александр ВалентиновичТурцияРоссия
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