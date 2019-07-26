Додон: правительству Молдавии необходимо срочно решать с Россией вопрос о поставках газа

"Правительству нужно как можно скорее начать переговоры по заключению нового договора с "Газпромом". Если правительству нужна будет помощь, я также готов помочь", - сказал Додон в пятницу вечером в эфире телеканала RTR Moldova. По его словам, он уже обсуждал этот вопрос в Москве с руководством "Газпрома" и вице-премьером, спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрием Козаком.

"Эту проблему могу решить только я в ходе встреч с президентом Владимиром Путиным. У России есть практика предоставления скидки на газ для стран Евразийского экономического союза. Мы не являемся членами ЕАЭС, но имеем статус наблюдателя. Сможет ли Молдавия в качестве наблюдателя получить скидку в 25-30%? Надеемся, что будет такая возможность", - пояснил президент. Он также напомнил, что договор на поставку газа, который подписала Молдавия с "Газпромом" истекает 31 декабря 2019 года.

По его словам, правительству нужно добиться скидки на поставки газа в Молдавию до конца года, так как прежний кабинет необоснованно снижал тарифы, не приводя их в соответствие с реальными ценами, по которым Молдавия получает газ от "Газпрома". "Это было сделано в политических целях, чтобы не принимать непопулярные решения перед выборами. Бывшее правительство действовало по принципу "После нас - хоть потоп", - пояснил Додон.

Ранее в интервью ТАСС Додон выразил обеспокоенность возможным прекращением или сокращением транзита газа через Украину. По его словам, это негативно скажется на доходах республики от транзитных услуг, а также может привести к сокращению, а то и вообще прекращению поставок российского газа в республику. По его словам, трубопровод Унгены - Кишинев для альтернативных поставок газа из соседней Румынии, на который ЕС выделял деньги прежним правительствам Молдавии, так и не достроен. Также, по его словам, неясно, откуда взять газ и для возможных реверсных поставок через ту же украинскую газотранспортную систему.

Молдавия приобретает газ у "Газпрома" по контракту, который был подписан в 2008 году и ежегодно продлевается. В нем стоимость газа для республики привязана к ценам на нефть на мировых рынках. В ходе визита в Москву в феврале 2019 года Додон попросил главу "Газпрома" Алексея Миллера предоставить Молдавии скидку в размере 25% на поставляемый республике газ. По итогам встречи с Миллером на полях Петербургского международного экономического форума глава Молдавии сообщил о договоренности начать переговоры с "Газпромом" по условиям новых контрактов на поставку газа в республику и на его транзит с 1 января 2020 года. В прошлом году "Газпром" поставил в Молдавию 2,9 млрд куб.м газа, что на 8,4% больше, чем в 2017 году.