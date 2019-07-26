Эксперты: законопроект о значимых информресурсах необходимо доработать

В пятницу член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин ("Единая Россия") внес в Госдуму законопроект, которым предлагается ограничить 20% иностранное владение информационными ресурсами, значимыми для информационной инфраструктуры РФ, при этом нарушение этой нормы будет грозить запретом на рекламу.

По словам главы Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) Ильи Массуха, законопроект направлен на упорядочение обработки больших пользовательских и персональных данных, которые собираются значимыми информационными ресурсами и приложениями. "В принципе, тренд общемировой, проект достаточно прогрессивный, в тренде европейской и американской политики к интернет-компаниям: например, мы знаем историю с Facebook, который оштрафован на $5 млрд. Здесь закон направлен на упорядочение владения этими ресурсами и использования этих данных", - сказал он, уточнив, что проект следует доработать.

С этим мнением согласна директор Института проблем правового регулирования ВШЭ Анна Дупан, по мнению которой, проект продолжает логику особого регулирования владельцев общественно значимых ресурсов. "Сейчас особо регулируются банки - владельцы денег и естественные монополии, поэтому и крупные владельцы данных тоже должны были получить особое регулирование. Хочешь получить доступ к огромным массивам данных о людях и объектах в России - создавай тут компанию. Никого же не удивляет, что все иностранные банки создали в РФ свои дочки", - считает эксперт.

Вместе с тем главный аналитик Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян уверен, что законопроект необходимо доработать, поскольку в нем не прописаны четкие критерии к компаниям, на которые должно распространяться его действие. "Прежде всего в законопроекте даже не указано, что речь идет именно о российских компаниях. В полномочия Роскомнадзора определение таких критериев не входит. Для защиты критически важной инфраструктуры и информации в России уже действует соответствующий закон, пытаться совместить несколько законов и распространить их действие на технологические компании нецелесообразно", - сказал он.

"Детали законопроекта нужно обсуждать, так как это касается работы прежде всего российских компаний. Как только законопроект поступит в Совет Федерации обязательно, обсудим с привлечением экспертов", - сказала первый заместитель председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова. При этом она добавила, что концептуально поддерживает законопроект.

Детали законопроекта

Согласно проекту, признаваться значимыми для развития в РФ информационной и коммуникационной инфраструктуры, а также технологий обработки данных будут "некоторые сервисы, которые активно используют пользователи, находящиеся на территории РФ". Решение об этом будет принимать правительственная комиссия на основании предложений Роскомнадзора.

Законопроектом также определяется ряд полномочий правительственной комиссии по отношению к значимым информационным ресурсам. Речь идет о "признании владельца значимого информационного ресурса не исполняющим требования о владении, о рекомендациях владельцу по обеспечению равных условий доступа к информации, собираемой с его использованием, например, для других отечественных сервисов".

Как отмечал в разговоре с ТАСС автор инициативы, депутат Госдумы Антон Горелкин, законопроект касается в том числе "Яндекса", а в случае принятия документа компании необходимо будет изменить структуру собственности.

Реакция компаний

Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Яндекса", введение подобного ограничения негативно отразится на всех IT-компаниях, которые работают в РФ, в результате чего пострадают конечные пользователи. Так, уверены в компании, в случае принятия законопроекта может быть разрушена уникальная экосистема интернет-бизнесов в России, где локальные игроки успешно конкурируют с глобальными компаниями. Таким образом, "Яндекс" считает, что законопроект в текущем виде не должен быть принят, и намерен участвовать в его обсуждении.

В другой крупной российской IT-компании - Mail.ru Group - заявили ТАСС, что изменений в существующей схеме владения компании не потребуется - предусмотренная правительственная комиссия сможет согласовать нынешнюю структуру. Однако в компании также считают необходимым принять участие в обсуждении инициативы, которая не может быть принята Госдумой в текущей редакции.

В "Мегафоне" убеждены, что сейчас данные российских граждан, которые есть у компании, надежно защищены. "Текущая версия проекта сыровата, а ее реализация в данном виде может привести к дискриминации в первую очередь российских компаний, обрабатывающих "большие данные". При этом иностранные интернет-компании, чья деятельность находится вне российской юрисдикции, и так продолжат обрабатывать данные о гражданах, а российские компании будут в этом значительно ограничены в правах. Это может привести к обвалу формирующегося сейчас рынка "больших данных" в России", - заявили ТАСС в компании.