США намерены прекратить практику ВТО по снисходительному отношению к развивающимся странам

ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены положить конец практики Всемирной торговой организации (ВТО) по снисходительному отношению к Китаю и другим развивающимся странам в рамках правил международной торговли. Об этом говорится в опубликованном в пятницу меморандуме президента США Дональда Трампа.

Он обязал представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера "использовать все доступные средства", чтобы добиться от ВТО того, чтобы ее члены больше не претендовали на статус развивающихся стран, если их экономический потенциал указывает на то, что они больше не нуждаются в преференциях со стороны организации. По мнению американского лидера, действующие нормы ВТО позволяют Китаю и другим странам пользоваться "несправедливыми преимуществами". Если США решат, что ВТО не достигла "существенного прогресса" через 90 дней, Вашингтон в одностороннем порядке перестанет относиться к этим странам как к развивающимся экономикам.

"ВТО сломана, когда самые богатые государства мира утверждают, что они являются развивающимися странами с целью избегать правил ВТО, и рассчитывают на особое отношение. Хватит!" - написал глава государства в Twitter. "Сегодня [в пятницу] я дал указание представителю США на торговых переговорах принять меры, чтобы страны прекратили обманывать систему за счет США!" - заключил президент.

Развивающиеся страны, которые пока не считаются конкурентоспособными с развитыми странами, такими как США, получают больше преференций и пользуются процедурными преимуществами в спорах в рамках ВТО. Трамп неоднократно подвергал критике нормы ВТО еще до того, как стал главой государства.