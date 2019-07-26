Акции "Яндекса" упали на американской бирже на 3,6% на фоне нового законопроекта

ТАСС, 26 июля. Акции "Яндекса" упали в ходе торгов на американской бирже Nasdaq на 3,57% - до $37,04 за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 23:12 мск.

При этом в пике цена акций снижалась до $36,14. Затем котировки отыграли часть падения.

Акции компании начали падение на фоне того, что в пятницу в Госдуму был внесен законопроект об ограничении в 20% на иностранное владение информационными ресурсами, значимыми для информационной инфраструктуры РФ, при этом нарушение этой нормы будет грозить запретом на рекламу. Согласно проекту, признаваться значимыми для развития в РФ информационной и коммуникационной инфраструктуры, а также технологий обработки данных будут "некоторые сервисы, которые активно используют пользователи, находящиеся на территории РФ". Решение об этом будет принимать правительственная комиссия на основании предложений Роскомнадзора.

Законопроектом также определяется ряд полномочий правительственной комиссии по отношению к значимым информационным ресурсам. Речь идет о "признании владельца значимого информационного ресурса не исполняющим требования о владении, о рекомендациях владельцу по обеспечению равных условий доступа к информации, собираемой с его использованием, например для других отечественных сервисов".

Как отмечал в разговоре с ТАСС автор инициативы депутат Госдумы Антон Горелкин, законопроект касается в том числе "Яндекса", а в случае принятия документа компании необходимо будет изменить структуру собственности.

Реакция компаний

Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Яндекса", введение подобного ограничения негативно отразится на всех IT-компаниях, которые работают в РФ, в результате чего пострадают конечные пользователи. Так, уверены в компании, в случае принятия законопроекта может быть разрушена уникальная экосистема интернет-бизнесов в России, где локальные игроки успешно конкурируют с глобальными компаниями. Таким образом, "Яндекс" считает, что законопроект в текущем виде не должен быть принят, и намерен участвовать в его обсуждении.

В другой крупной российской IT-компании Mail.ru Group заявили ТАСС, что изменений в существующей схеме владения компании не потребуется: предусмотренная правительственная комиссия сможет согласовать нынешнюю структуру. Однако в компании также считают необходимым принять участие в обсуждении инициативы, которая не может быть принята Госдумой в текущей редакции.

В "Мегафоне" убеждены, что сейчас данные российских граждан, которые есть у компании, надежно защищены. "Текущая версия проекта сыровата, а ее реализация в данном виде может привести к дискриминации в первую очередь российских компаний, обрабатывающих "большие данные". При этом иностранные интернет-компании, чья деятельность находится вне российской юрисдикции, и так продолжат обрабатывать данные о гражданах, а российские компании будут в этом значительно ограничены в правах. Это может привести к обвалу формирующегося сейчас рынка "больших данных" в России", - сообщили ТАСС в компании.