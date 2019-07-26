Источник: законопроект о значимых информресурсах был внесен без экспертизы профильников

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Законопроект об ограничении 20% иностранного владения информационными ресурсами, значимыми для отечественной информационной инфраструктуры, был внесен в Госдуму без консультаций и должной экспертизы со стороны профессионального сообщества, его принятие может потенциально нести риск для инновационного и технологического развития в масштабах страны. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС в пятницу чиновник одного из профильных федеральных ведомств.

"Законопроект Горелкин внес инициативно, без консультаций, обсуждений и должной экспертизы со стороны профессионального сообщества, правительства, Минкомсвязи. Довольно затруднительно поддерживать запретительные инициативы, объем которых в последнее время превышает все допустимые пределы", - отметил собеседник агентства. Он также выразил мнение, что одобрение и принятие таких инициатив может создать "реальные риски инновационному и технологическому развитию в масштабах страны".

В пятницу член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин ("Единая Россия") внес законопроект, которым предлагается ограничить 20% иностранное владение информационными ресурсами, значимыми для информационной инфраструктуры РФ, при этом нарушение этой нормы будет грозить запретом на рекламу.

Законопроектом определяется ряд полномочий правительственной комиссии по отношению к значимым информационным ресурсам. Речь идет о "признании владельца значимого информационного ресурса не исполняющим требования о владении, о рекомендациях владельцу по обеспечению равных условий доступа к информации, собираемой с его использованием, например, для других отечественных сервисов".

Детали законопроекта

Согласно проекту, признаваться значимыми для развития в РФ информационной и коммуникационной инфраструктуры, а также технологий обработки данных будут "некоторые сервисы, которые активно используют пользователи, находящиеся на территории РФ". Решение об этом будет принимать правительственная комиссия на основании предложений Роскомнадзора.

Законопроектом также определяется ряд полномочий правительственной комиссии по отношению к значимым информационным ресурсам. Речь идет о "признании владельца значимого информационного ресурса не исполняющим требования о владении, о рекомендациях владельцу по обеспечению равных условий доступа к информации, собираемой с его использованием, например, для других отечественных сервисов".

Как ранее отмечал в разговоре с ТАСС сам Горелкин, законопроект касается в том числе "Яндекса", а в случае принятия документа компании необходимо будет изменить структуру собственности.

Реакция экспертов

Опрошенные ТАСС эксперты сошлись во мнении, что законопроект отвечает мировым тенденциям госполитики в отношении интернет-компаний, однако требует доработки.

Так, по словам главы Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) Ильи Массуха, инициатива направлена на упорядочение обработки больших пользовательских и персональных данных, которые собираются значимыми информационными ресурсами и приложениями. "В принципе, тренд общемировой, проект достаточно прогрессивный, в тренде европейской и американской политики к интернет-компаниям: например, мы знаем историю с Facebook, который оштрафован на $5 млрд. Здесь закон направлен на упорядочение владения этими ресурсами и использования этих данных", - сказал он, уточнив, что проект следует доработать.

С этим мнением согласилась директор Института проблем правового регулирования ВШЭ Анна Дупан, по мнению которой, проект продолжает логику особого регулирования владельцев общественно значимых ресурсов. Вместе с тем главный аналитик Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян отметил, что законопроект необходимо доработать, поскольку в нем не прописаны четкие критерии к компаниям, на которые должно распространяться его действие.

"Детали законопроекта нужно обсуждать, так как это касается работы прежде всего российских компаний. Как только законопроект поступит в Совет Федерации, обязательно обсудим с привлечением экспертов", - сказала первый заместитель председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова. При этом она добавила, что концептуально поддерживает законопроект.

Реакция компаний

Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Яндекса", введение подобного ограничения негативно отразится на всех IT-компаниях, которые работают в РФ, в результате чего пострадают конечные пользователи. Так, уверены в компании, в случае принятия законопроекта может быть разрушена уникальная экосистема интернет-бизнеса в России, где локальные игроки успешно конкурируют с глобальными компаниями. Таким образом, "Яндекс" считает, что законопроект в текущем виде не должен быть принят, и намерен участвовать в его обсуждении.

В другой крупной российской IT-компании - Mail.ru Group - заявили ТАСС, что изменений в существующей схеме владения компании не потребуется - предусмотренная правительственная комиссия сможет согласовать нынешнюю структуру. Однако в компании также считают необходимым принять участие в обсуждении инициативы, которая не может быть принята Госдумой в текущей редакции.

В "Мегафоне" убеждены, что сейчас данные российских граждан, которые есть у компании, надежно защищены. "Текущая версия проекта сыровата, а ее реализация в данном виде может привести к дискриминации в первую очередь российских компаний, обрабатывающих "большие данные". При этом иностранные интернет-компании, чья деятельность находится вне российской юрисдикции, и так продолжат обрабатывать данные о гражданах, а российские компании будут в этом значительно ограничены в правах. Это может привести к обвалу формирующегося сейчас рынка "больших данных" в России", - заявили ТАСС в компании.