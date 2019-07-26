Трюдо заявил о намерении Канады заключить торговую сделку с Великобританией

ЛОНДОН, 27 июля. /ТАСС/. Канада будет сотрудничать с Великобританией с целью достижения двухстороннего соглашения о свободной торговле. Об этом в пятницу стало известно по итогам телефонного разговора премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона и его канадского коллеги Джастина Трюдо, информировала пресс-служба главы британского правительства.

"Говоря о Brexit, премьер-министр подчеркнул важность международных дружеских отношений для Великобритании, поскольку мы покидаем ЕС. Премьер-министр Трюдо пообещал работать с Соединенным Королевством для достижения плавного перехода к соглашению о свободной торговле между Великобританией и Канадой", - сказал пресс-секретарь британского премьера.

Как отмечается в распространенном коммюнике, оба лидера "с нетерпением ожидают новой встречи друг с другом на саммите Группы семи в Биаррице". Трюдо также поздравил Джонсона со вступлением в должность премьер-министра.