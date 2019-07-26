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Трамп заявил, что доллар очень силен по сравнению с евро или юанем

Вместе с тем, по словам американского президента, из-за этого "сложнее конкурировать"

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что американский доллар сейчас очень силен, в отличие от евро или юаня.

"Доллар очень силен, страна очень сильна <...> С одной стороны, это прекрасно, однако из-за этого сложнее конкурировать", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете. Трансляцию вел телеканал C-SPAN.

При этом, по словам президента, США "прекрасно справляются".

"Китайская валюта очень слаба, посмотрите на другие страны, посмотрите на евро, евро так слаб", - добавил президент США.

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СШАКитайТрамп, Дональд
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