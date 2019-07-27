{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Налоговая служба США начала оповещать держателей криптовалют о возможном нарушении закона

В налоговом ведомстве уточнили, что за нарушение закона могут последовать разнообразные штрафы

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Служба внутренних доходов (СВД, налоговое ведомство) США начала оповещение держателей криптовалют о возможном нарушении ими федерального налогового законодательства. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на слова главы СВД Чарльза Реттига.

"Налогоплательщики должны со всей серьезностью отнестись к этим письмам, - указал он. - СВД расширяет свою активность, в том числе в отношении криптовалют".

При этом в налоговом ведомстве не уточнили, какие именно последствия могут грозить держателям криптовалют. Отмечается лишь, что речь может идти о разнообразных штрафах. Рассылка писем должна быть завершена к концу августа.

В начале июля президент США Дональд Трамп критически высказался о криптовалютах, выразив мнение, что они ненадежны и могут способствовать преступной деятельности. "Я не фанат биткойна и других криптовалют, которые не являются деньгами и ценность которых очень волатильна и ни на чем не основана. Нерегулируемые криптоактивы могут способствовать незаконной деятельности, в том числе торговле наркотиками и другим нелегальным действиям", - отметил американский лидер.

Теги
СШАТрамп, Дональд
Petrobras понизила прогноз по добыче на год по итогам второго квартала
Как говорится в отчете компании, прогноз изменен с 2,8 млн до 2,7 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки с возможностью корректировки на 2,5% в большую или меньшую сторону
Читать полностью