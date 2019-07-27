Власти КНДР в годовщину окончания Корейской войны призвали к скачку в экономике

ПХЕНЬЯН, 27 июля. /ТАСС/. Руководство КНДР в 66-ю годовщину подписания соглашения о перемирии в Корейской войне (1950-1953 гг.), которая отмечается в стране как День победы, призвало граждан сосредоточиться на экономическом развитии. Об этом говорится в опубликованной в субботу передовой статье центральной газеты народной республики "Нодон синмун".

"Наш народ и военнослужащие должны двигаться вперед в создании сильной коммунистической нации, - подчеркивают авторы комментария. - Мы должны сделать скачок в области экономического развития в 66-ю годовщину победы в Корейской войне 1950-1953 гг.".

В субботнем номере "Нодон синмун" четыре из шести полос посвящены национальному празднику, который в КНДР официально называется День победы в Отечественной освободительной войне. Помимо нескольких политических комментариев, издание поместило также 20 рассказов о ходе боевых действий в период с 1950 года по 1953 год. При этом ни в одной из статей праздничного номера газеты не высказывается критика в адрес США и их союзников, воевавших против КНДР, что эксперты связывают с продолжающимися переговорами о денуклеаризации Корейского полуострова.

Корейская война началась 25 июня 1950 года и закончилась 27 июля 1953 года. Коалиция 17 стран - членов ООН во главе с США воевала на стороне Южной Кореи против КНДР, которую поддерживали Китай и Советский Союз. Боевые действия завершились подписанием соглашения о перемирии, но формально Корейская война не прекращена по сей день, так как полноценный мирный договор не был подписан.