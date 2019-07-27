В Якутии запустили участок железной дороги, ввода которого ожидали с 2012 года

ЯКУТСК, 27 июля. /ТАСС/. Пассажирские перевозки на участке железной дороги из якутского города Томмот на юге республики до станции Нижний Бестях в центральной части региона запущены в субботу. Строительство линии велось с 2005 года, ввод объекта ожидался еще в 2012 году.

Ранее до станции, которая расположена в 30 км от Якутска на противоположном берегу Лены, ходили только грузовые поезда.

"Состав прибыл в Нижний Бестях из Алдана. Состоялся торжественный митинг, посвященный этому знаменательному событию", - сообщил ТАСС представитель пресс-службы правительства региона.

Продажа билетов на пассажирские поезда из Нижнего Бестяха в город Нерюнгри на юге республики открыта с 25 июля. Первый поезд по этому маршруту отправится 29 июля, сообщается на сайте "Железных дорог Якутии". Отмечается, что в составе поезда курсируют купейный, плацкартный и общий вагоны.

К открытию пассажирских перевозок на станции Нижний Бестях были отремонтированы фасад и внутренние помещения здания вокзала, посадочные платформы и привокзальные территории. Пусковой комплекс Томмот - Нижний Бестях, строительство которого велось с 2005 года, планировалось ввести в эксплуатацию в 2012 году. После банкротства корпорации "Трансстрой" объект достраивал Росжелдор.

АК "Железные дороги Якутии" является владельцем инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования Нерюнгри-пассажирская - Томмот протяженностью 368 км и перевозчиком грузов на этом участке. С 2014 года осуществляет временную эксплуатацию строящегося участка Томмот - Нижний Бестях. Основными акционерами компании являются ОАО "РЖД", владеющее 49,93% акций общества и Республика Саха (Якутия) в лице регионального министерства имущества и земельных отношений (43,65% акций).