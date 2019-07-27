Глава Минкомсвязи не поддерживает идею законопроекта о значимых инфоресурсах

В пятницу член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин ("Единая Россия") внес в Госдуму законопроект, которым предлагается ограничить 20% долю иностранного владения информационными ресурсами, значимыми для информационной инфраструктуры РФ, при этом нарушение этой нормы будет грозить запретом на рекламу. По словам депутата, законопроект касается в том числе "Яндекса", а в случае принятия документа компании необходимо будет изменить структуру собственности.

"Я не видел самого законопроекта, но саму его идею, как она описана в прессе, я категорически не поддерживаю. Те компании, против которых фактически направлен этот законопроект, в частности, "Яндекс" и Mail.ru Group, - это наше национальное достояние. Они дают нам шанс, что наша страна будет занимать достойное место в цифровом мире", - цитирует его слова пресс-служба.

По его мнению, эти компании существуют благодаря тому, что в свое время "государство не закрутило гайки".

"Я убежден, что и сейчас эти гайки перекручивать не нужно. Я уже не говорю о том, что такие необдуманные и необсужденные инициативы, которые выливаются в публичную плоскость, негативно действуют на тысячи лучших российских программистов, которые имеют опционы в компаниях "Яндекс" и Mail.ru и, соответственно, их доходы и зарплаты существенно падают. Мне очень не хочется, чтобы эти ребята начинали смотреть в сторону других стран", - пояснил глава министерства.