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"Северный поток" восстановил транспортировку газа раньше запланированного срока

Теперь газопровод может использовать всю свою мощность, заявили в руководстве Nord Stream AG

ТАСС, 28 июля. Газопровод "Северный поток" восстановил транспортировку газа 27 июля, что на три дня раньше запланированного срока: изначально планировалось приостановить обе нитки газопровода с 16 до 30 июля из-за плановых технологических работ. Об этом говорится в опубликованном на официальном сайте компании оператора Nord Stream AG пресс-релизе.

"В период с 16 по 27 июля все запланированные работы по техобслуживанию механических элементов, а также по проведению испытаний автоматизированной системы были выполнены, - говорится в тексте релиза. - Транспортировка газа возобновилась сегодня (27 июля - прим. ТАСС) после временной остановки системы трубопроводов, теперь газопровод может использовать всю свою мощность для выполнения всех поставленных задач".

Как отмечается в сообщении Nord Stream, график работ по техническому обслуживанию был заранее скоординирован с партнерами оператора.

Газопровод "Северный поток" состоит из двух ниток протяженностью 1224 км и с пропускной способностью 27,5 млрд кубометров газа в год каждая. Он соединяет энергосистему Евросоюза с крупнейшими месторождениями природного газа напрямую через Балтийское море. Сухопутным продолжением Nord Stream на территории Германии являются газопроводы NEL и OPAL.

Акционеры Nord Stream - "Газпром" с 51-процентной долей, германские компании Wintershall и E.ON Ruhgas - с 15,5-процентной долей, а также нидерландская Gasunie и французская ENGIE - с 9-процентной долей.

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ГерманияНидерландыРоссия
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