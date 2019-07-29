{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Bloomberg: Китай разрешил импорт сои из всех регионов России

О планах подписать соглашение сообщала в мае начальник управления земельного надзора контроля качества и безопасности зерна Россельхознадзора Ольга Захарова
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС, 29 июля. Китай разрешил импортировать соевые бобы из всех регионов России. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на данные таможенных органов.

Других подробностей агентство не приводит.

О планах подписать соответствующее соглашение сообщала в мае начальник управления земельного надзора контроля качества и безопасности зерна Россельхознадзора Ольга Захарова.

"Это тоже очень большой прорыв, потому что китайская сторона по другим культурам на отмену регионализации никак не идет", - отметила тогда глава ведомства.

Теги
РоссияКитай
Суд отложил заседание по иску Finvision Holdings об отмене допэмиссии банка "Восточный"
Заседание перенесли на 20 августа
Читать полностью