Bloomberg: Китай разрешил импорт сои из всех регионов России

ТАСС, 29 июля. Китай разрешил импортировать соевые бобы из всех регионов России. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на данные таможенных органов.

Других подробностей агентство не приводит.

О планах подписать соответствующее соглашение сообщала в мае начальник управления земельного надзора контроля качества и безопасности зерна Россельхознадзора Ольга Захарова.

"Это тоже очень большой прорыв, потому что китайская сторона по другим культурам на отмену регионализации никак не идет", - отметила тогда глава ведомства.