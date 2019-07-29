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Китай начал антидемпинговое расследование в отношении импорта мета-крезола из США

Оно будет завершено к 29 июля 2020 года

ПЕКИН, 29 июля. /ТАСС/. Власти Китая приступили к проведению антидемпингового расследования импортных поставок мета-крезола (м-крезола) из Соединенных Штатов, ЕС и Японии. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении Министерства коммерции КНР.

Согласно сообщению ведомства, поводом к проведению расследования стало поступившее в министерство 20 июня заявление одной из китайских компаний с обвинением иностранных производителей в демпинге товара на рынок КНР.

Сообщается, что расследование будет завершено к 29 июля 2020 года, однако в случае необходимости оно может быть продлено до 29 января 2021 года.

Мета-крезол получают из каменноугольной или сланцевой смолы. Применяется при получении фенолоальдегидных смол, дезинфекционных средств, в производстве азокрасителей.

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