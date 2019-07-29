"Ъ": "Новатэк" просит снизить процентные ставки для строительства СПГ-танкеров

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон попросил правительство просубсидировать процентные ставки по строительству на верфи "Звезда" 15 танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) проекта "Арктик СПГ - 2". Соответствующее письмо он направил премьер-министру Дмитрию Медведеву, пишет в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

"Михельсон предложил либо субсидировать процентные ставки из бюджета, либо разместить на счетах ВЭБ.РФ средства Фонда национального благосостояния, - говорится в публикации. - Последняя схема, указано в письме, предложена самим ВЭБ.РФ, детали не уточняются".

По словам собеседников издания, суть схемы с ВЭБ.РФ может заключаться в том, что госкорпорация благодаря доходам, полученным от размещения на ее счетах средств Фонда национального благосостояния, предложит более низкие процентные ставки для газовозов.

В письме также указано, что на строительство 15 газовозов "Звезде" в 2020-2025 годах потребуется почти $5 млрд, пишет "Коммерсантъ". Дмитрий Медведев поручил первому вице-премьеру Антону Силуанову и главе ВЭБ.РФ Игорю Шувалову проработать предложения Михельсона, добавили источники газеты.

В "Новатэке" "Коммерсанту" сообщили, что "в рамках поручения президента и с учетом требований законодательства финансирование строительства всей серии судов может быть эффективно обеспечено со стороны ВЭБ.РФ". В ВЭБ.РФ изданию заявили, что госкорпорация участвует в финансировании строительства шести танкеров на "Звезде", из которых три продуктовоза, лизингополучателем по которым выступает "Совкомфлот", а "ни по каким другим сделкам решения пока не принимались".

Пресс-секретарь Дмитрия Медведева отказался от комментариев. В Минфине и "Совкомфлоте", который должен получить контракт на первые пять газовозов для "Арктик СПГ-2", не стали комментировать изданию ситуацию.