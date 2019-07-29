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Санация на финансовом рынке
Обновлено 

Банк России отозвал лицензию у нижегородского банка "Ассоциация"

Регулятор сообщил, что банк не отразил в отчетности наличие средств на счетах в иностранном банке

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Банк России приказом от 29 июля 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Ассоциация" (Нижний Новгород), говорится в сообщении регулятора.

Кредитная организация является участником системы страхования вкладов и на 1 июля занимала 170-е место в банковской системе РФ.

Как отметили в ЦБ, банк "Ассоциация" не отразил в отчетности наличие денежных средств на счетах в иностранном банке. Доформирование резервов на возможные потери привело к полной утрате кредитной организацией собственных средств. Кроме того, банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России.

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РоссияСанация на финансовом рынкеНижегородская область
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