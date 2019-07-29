"Ъ": ФАС доработала проект о предустановке российских приложений на смартфоны

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России доработала законопроект, предлагающий обязать производителей смартфонов, планшетов и компьютеров передустанавливать на устройства для российского рынка отечественный софт. Как рассказал газете "Коммерсантъ" замглавы службы Анатолий Голомолзин, доработанная версия учитывает предложенные Минкомсвязью поправки.

Согласованная концепция законопроекта предусматривает, что выбор отечественного программного обеспечения (ПО) для предустановки фактически должен оставаться за потребителями устройств, исходя из экономической целесообразности и востребованности софта, рассказал Голомолзин. "Порядок ведения реестра такого ПО должен вытекать из предпочтений потребителей и экономически мотивированных решений владельцев абонентских устройств", - уточнил он.

По мнению ФАС, речь может идти о предустановке таких приложений, как поисковые и антивирусные программы, навигаторы, мессенджеры и социальные сети - это минимально необходимый набор в текущих экономических условиях. Издание уточняет, что порядок установки, перечень типов ПО и абонентских устройств для установки, а также дополнительные требования к ним, согласно законопроекту, будет определять правительство. Итоговый проект в правительство будет вносить Минкомсвязь, пояснило издание.

Идея ввести обязательную предустановку отечественного ПО на смартфоны и компьютеры для российского рынка содержится в "дорожной карте" по развитию конкуренции в России, утвержденной летом 2018 года. В феврале этого года ФАС направила концепцию и законопроект в Минкомсвязь, после чего детали вопроса активно обсуждались.