Авиакомпания Korean Air прекратит полеты на японский остров Хоккайдо

ТАСС, 29 июля. Авиаперевозчик Korean Air Республики Корея прекратит выполнять регулярные рейсы из южнокорейского Пусана в Саппоро на острове Хоккайдо, мотивировав это решение падением туристического спроса. Об этом в понедельник сообщает агентство Reuters со ссылкой на авиаперевозчика.

По его данным, с 3 сентября этого года компания планирует прекратить выполнение авиарейсов по направлению Пусан - Саппоро, осуществляющихся три раза в неделю. Основной причиной для приостановки полетов представители компании называют падение выручки из-за сократившегося спроса на туристические поездки в Японию на фоне торгового конфликта Токио и Сеула. Помимо этого, Korean Air рассматривает возможность дальнейшего сокращения числа авиарейсов между двумя странами.

1 июля Токио ужесточил контроль за экспортом в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников и экранов различных гаджетов. Поводом для этого, в частности, послужили подозрения, что часть этих компонентов может нелегально поставляться из Республики Корея в КНДР. Сеул категорически отвергает такую возможность.