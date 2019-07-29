Чукотка планирует подписать на ВЭФ более десяти соглашений

ТАСС, 29 июля. Власти Чукотского автономного округа рассчитывают заключить более десяти соглашений на полях V Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"На полях ВЭФ в этом году правительство Чукотского округа планирует подписать более десяти соглашений с инвесторами, федеральными ведомствами, корпорациями в области добычи полезных ископаемых, развития энергетики, применения сжатого природного газа, рыбопереработки, оптимизации логистики и экологии, а также в сфере образования и молодежной политики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что округ будет представлен в деловой и культурной программах форума. "Команда региона планирует участие во всех ключевых блоках деловой программы, включающей в этом году четыре основных направления", - приводятся в сообщении слова губернатора Романа Копина.

Речь, в частности, идет в блоках "Новые решения для ускорения экономического роста", "Новые решения для повышения качества жизни", "Создавая условия для бизнеса". Также власти региона планируют участвовать в обсуждении обновления стратегии развития Арктической зоны РФ, в состав которой Чукотка входит полностью, и долгосрочной программы развития Арктики. "В блоке тем направления "Дальний Восток и АТР: развивая возможности для сотрудничества" особый интерес для округа представляют вопросы развития Северного морского пути, экологии, международного сотрудничества и таможенного администрирования", - уточнили в пресс-службе.

В 2018 году округ стал лидером по объему привлеченных на форуме инвестиций. На полях ВЭФ-2018 правительство региона заключило 13 соглашений с инвесторами, федеральными министерствами, корпорациями и общественными организациями. Общий объем предусмотренных инвестиций превысил 370 млрд рублей.

Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября. По итогам форума в 2018 году подписано 220 соглашений, контрактов, меморандумов и протоколов на сумму более 3 трлн рублей. В работе форума приняли участие 6002 делегата и 1357 представителей СМИ из 60 иностранных государств.