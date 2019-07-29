Эксперты оценили перспективы развития семейных предприятий в России

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Малый и средний бизнес, управляемый членами одной семьи, сможет получить статус семейного и претендовать на господдержку. Законопроект о введении понятия "семейное предприятие" в середине июля подготовило Минэкономразвития РФ, а Минфин начал разрабатывать параметры семейного патента. Среди опрошенных ТАСС экспертов и предпринимателей большинство сошлось во мнении, что основной поддержкой в рамках данного закона должно стать льготное финансирование.

Согласно законопроекту Минэкономразвития, малое и среднее предприятие может быть признано семейным, если более 50% в нем владеют члены одной семьи. Для кооператива и фермерского хозяйства, а также для индивидуального предпринимателя необходимо, чтобы не менее половины его участников или работников соответственно относились к членам одной семьи - тогда такой бизнес получит статус семейного.

В текущей версии законопроекта не уточняется, на какую конкретно поддержку со стороны государства сможет претендовать семейный бизнес. В документе лишь сказано, что господдержка может осуществляться в формах и видах, предусмотренных законодательством.

С предложением узаконить понятие семейного предпринимательства и предусмотреть специальные меры поддержки для такого бизнеса изначально выступала Торгово-промышленная палата (ТПП). На встрече с ее главой Сергеем Катыриным в средине июля этого года президент РФ Владимир Путин поддержал эту идею, отметив необходимость тщательно прописать в законодательстве определение семейного бизнеса.

"Обособление семейного предпринимательства в отдельную правовую категорию на федеральном уровне позволит создать экономические, правовые и организационные условия для формирования развитой инфраструктуры семейного предпринимательства, развития семьи как среды самореализации человека, увеличения потенциала семьи и его использование в интересах развития общества и экономики", - пояснили ТАСС в Минэкономразвития. В министерстве отметили, что параллельно Минфин разрабатывает так называемый семейный патент, который должен будет определить особенности налогообложения и применения трудового законодательства в отношении семейного бизнеса.

Пресс-служба Минфина в ответ на запрос сообщила, что сейчас по инициативе ТПП сформирована рабочая группа с участием представителей заинтересованных министерств и ведомств. "В рамках рабочей группы будут рассмотрены в том числе вопросы необходимости корректировки российского законодательства о налогах и сборах", - указали в министерстве.

Особое отношение

Согласно последнему опросу ТПП среди более чем 2 тыс. семейных предприятий из 78 регионов России, 82% респондентов заявляют о крайне сложных правилах регулирования трудовых отношений, которые вынуждают их официально не оформлять на работу в компанию своих родственников. "То есть официально во многих случаях семейного бизнеса как бы и нет, но на практике он есть, - подчеркнул Катырин. - Следует признать, что участники семейного бизнеса попросту не мотивированы к официальному трудоустройству в своей компании из-за крайне высокой законодательной зарегулированности".

Глава ТПП полагает, что создание оптимальных условий работы для семейного бизнеса будет способствовать его легализации и выводу из тени, что, в свою очередь, позволит добиться роста предпринимательской активности и пополнить бюджеты регионов. При этом участники семейных предприятий будут обеспечены социальными гарантиями, подчеркнул Катырин.

Он предлагает предусмотреть для семейного бизнеса особые условия льготного кредитования, а также льготную аренду имущества и лизинг, места для нестационарных торговых объектов, возможность участия в специализированных ярмарках и другие меры поддержки. Одним из таких решений, по замыслу ТПП, и может стать семейный патент, который бы позволил сократить документооборот и снизить расходы предприятий. "Введение семейного патента позволит легализовать участников семейных предприятий. Заплатил раз в год - и работай, больше никто от тебя никаких бумаг требовать не будет", - объяснил Катырин. Работать по патенту могли бы исключительно члены семьи. Сейчас ведется дискуссия, кого в рамках закона о семейном бизнесе стоит понимать под членами семьи, отметил он.

Первый вице-президент бизнес-объединения "Опора России" Владислав Корочкин согласен, что "поддержка семейных предприятий прежде всего должна заключаться в упрощении всевозможной отчетности, чтобы такое предприятие, если и не приравнивалось к самозанятым, то обладало статусом примерно как индивидуальный предприниматель". Он подчеркнул, что для семейного бизнеса можно дополнительно повысить доступность дешевого финансирования. "Поскольку семейное предприятие - это даже не ООО, и в нем все работники зависят друг от друга, то какие-то злоупотребления с кредитами или чем-то еще просто невозможно", - уверен Корочкин. Поэтому он видит целесообразным смягчить требования по банковским залогам для получения займа. Кроме того, ЦБ РФ мог бы снизить для банков нормы резервирования по кредитам семейному бизнесу, полагает Корочкин. Это позволило бы удешевить займы для семейного бизнеса. "Сельхозпредприятиям предоставляются льготные кредиты под 5%, семейным предприятиям, наверное, тоже могли бы давать кредиты по такой ставке", - рассуждает первый вице-президент "Опоры России".

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что решение о конкретных льготах для семейного бизнеса стоит передать на региональный уровень, как и в случае с законом о социальном предпринимательстве, который сегодня позволяет регионам дополнительно определять критерии для отнесения бизнеса к социальному. "Например, в Москве очень востребована, на наш взгляд, была бы льготная аренда площадей для семейного предпринимательства. Многие площади простаивают, и владельцы готовы были бы отдавать их в аренду бесплатно при условии небольшой компенсации от государства", - отметил Титов.

Он подчеркнул важность помощи семейному бизнесу в части повышения благосостояния населения. "Этот законопроект, конечно, поможет экономике, но еще большее влияние окажет на борьбу с бедностью. Сегодня при рождении третьего ребенка материальное положение большинства семей сильно ухудшается, статус семейного предприятия с соответствующими льготами, в том числе льготным финансированием станет для них поддержкой", - считает он.

Стабильные связи

Сами предприниматели, ведущие семейный бизнес, отмечают важность поддержки со стороны государства. "Конечно, необходима денежная поддержка. Это могут быть не только доступные дешевые кредиты, но и возможность получать инвестиции в виде грантов", - сказала Марина Чернобровкина, которая совместно с супругом управляет московским кафе "Рогалик". Также она обратила внимание на необходимость развития гарантийной поддержки. Например, без помощи со стороны столичного департамента предпринимательства у ее бизнеса попросту не было бы возможности получить банковский кредит, отметила Чернобровкина.

Введение в оборот понятия "семейный бизнес" станет огромным подспорьем для экономического развития сельских территорий и позволит легализоваться значительному числу подсобных фермерских хозяйств, считает совладелец подмосковной молочной фермы "Семейный труд" Ренат Булатов, запустивший предприятие вместе со своей женой еще в девяностые. "Большая семья, особенно в сельской местности, это уже готовая модель стабильного малого предприятия с особо прочными связями. Такие предприятия могут стать локомотивом развития сельского хозяйства, поэтому их необходимо поддерживать", - отметил Булатов. Он полагает, что поддержка семейных предприятий позволит государству одновременно развивать бизнес и выполнять социальную функцию, способствуя повышению благосостояния семей, что особенно актуально для села. Булатов также уверен, что для семейных предприятий, как надежного вида бизнеса, целесообразно дополнительно упростить льготное финансирование, а также ослабить надзор со стороны контролирующих органов.

Часто семьи организуют бизнес на сложных и не до конца освоенных территориях, где выбор профессиональных сфер деятельности может быть ограничен. Поэтому родственники поддерживают друг друга и вместе организуют свое дело. Например, бизнесу, базирующемуся на территориях со сложными погодными условиями, крайне важно развитие инфраструктуры и благоустройство окружающего пространства, отмечает предпринимательница Ольга Горская, открывшая вместе с супругом в Мурманске детское кафе Happy. Кроме того, бизнесу в городах и населенных пунктах, отрезанных от большой земли, крайне сложно подобрать квалифицированный персонал, и развитие государством обучающих программ для сотрудников стало бы большим подспорьем, рассуждает Горская. "Мы живем в маленьком городе, и куда-то направить сотрудников на обучение нам нецелесообразно с экономической точки зрения", - пояснила она. Предпринимательница также была бы рада налоговым послаблениям в части занимаемых площадей. Например, сейчас Happy работает по патентной системе налогообложения и не может занимать помещение более 50 кв. м без перехода на другой налоговый режим.