В банке "Ассоциация" выявлено мошенничество со стороны сотрудника казначейства

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Руководство коммерческого банка "Ассоциация", у которого 29 июля была отозвана лицензия, и ЦБ РФ вскрыли факт мошенничества со стороны сотрудника казначейства банка. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте банка "Ассоциация".

Банк России приказом от 29 июля 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Ассоциация". Банк признал отсутствие отраженных в учете и отчетности денежных средств на счетах в иностранном банке в размере 3,8 млрд рублей.

"Акционерное общество "Коммерческий банк "Ассоциация" информирует о том, что руководством банка вместе с Банком России был вскрыт факт мошеннических действий со стороны сотрудника казначейства банка, который умышленно фальсифицировал банковские операции в системе SWIFT. К сотруднику банка, совершившему противоправные действия, приняты все предусмотренные законодательством меры. Банком направлено соответствующее заявление в правоохранительные органы, ведется расследование", - указано в сообщении.

Как отмечается в заявлении, лицензия отозвана в связи с тем что банку "не удалось стабилизировать ситуацию в установленные регулятором сроки".

"Акционеры банка предпринимают все возможные усилия для того, чтобы обеспечить соблюдение законных интересов кредиторов и вкладчиков. В настоящий момент аккумулируются дополнительные денежные средства, в том числе и за счет кредитных реcурсов, привлекаемых основными акционерами банка для обеспечения расчетов с клиентами, чьи остатки на счетах в банке превышают 1,4 млн рублей", - говорится в сообщении.