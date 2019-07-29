"Ъ": OneWeb снова отказали в выделении частот для работы в России

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) вновь отказала глобальной системе широкополостного спутникового интернета OneWeb в выделении частот для работы в России. Об этом написала газета "Коммерсантъ".

Издание сообщило со ссылкой на замминистра связи РФ Олега Иванова, что ГКРЧ 25 июля отказала британской спутниковой системе OneWeb в выделении частот в РФ. По его словам, все члены госкомиссии выступили против. В пресс-службе Минкомсвязи РФ пояснили ТАСС, что вопрос рассматривался в закрытой части заседания. По данным "Коммерсанта", речь идет о частотах, которые работают в диапазонах для спутниковой радиосвязи и телевидения.

В 2017 году "Уанвеб" - совместное предприятие OneWeb и структуры Роскосмоса - подало заявки в ГКРЧ на получение нескольких полос частот. С тех пор эти заявки несколько раз выносились на обсуждение на заседания ГКРЧ, однако частоты так и не были выделены, за это время разные ведомства выступали против инициативы. "В ноябре 2018 года Минкомсвязь предложила использовать российские наземные станции для пропуска трафика абонентов зарубежных спутниковых систем, но в январе 2019 года признала, что и это не гарантирует национальной безопасности", - пояснило издание.

Согласно данным из паспорта национального проекта "Цифровая экономика" российская система спутниковой связи "Экспресс-РВ" с использованием космических аппаратов на высокоэллиптических орбитах будет создана к 2025 году. "Экспресс-РВ" разрабатывается ФГУП "Космическая связь". Система спутников на высокоэллиптических орбитах позволит решить проблемы со связью в северных, в том числе арктических районах России, где существует плохая наблюдаемость геостационарных спутников.