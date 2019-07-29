Акции "Яндекса" на Мосбирже упали на 3,8%

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Акции "Яндекса" подешевели на Московской бирже на 3,83%, до 2 423 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:15 мск.

Котировки компании снижаются после того, как 26 июля в Госдуму был внесен законопроект об ограничении в 20% на иностранное владение информационными ресурсами, значимыми для информационной инфраструктуры РФ, при этом нарушение этой нормы будет грозить запретом на рекламу.

Согласно законопроекту, признаваться значимыми для развития в РФ информационной и коммуникационной инфраструктуры, а также технологий обработки данных будут "некоторые сервисы, которые активно используют пользователи, находящиеся на территории РФ". Решение об этом будет принимать правительственная комиссия на основании предложений Роскомнадзора.

Законопроектом также определяется ряд полномочий правительственной комиссии по отношению к значимым информационным ресурсам. Речь идет о "признании владельца значимого информационного ресурса не исполняющим требования о владении, о рекомендациях владельцу по обеспечению равных условий доступа к информации, собираемой с его использованием, например, для других отечественных сервисов".

Как отмечал в разговоре с ТАСС автор инициативы депутат Госдумы Антон Горелкин, законопроект касается, в том числе "Яндекса", а в случае принятия документа компании необходимо будет изменить структуру собственности.

О компании

Согласно годовой отчетности компании, основными акционерами Yandex N. V. являются Аркадий Волож, владеющий 10,01% акций компании и имеющий 48,41% голосов, Владимир Иванов (3,84% акций и 6,36% голосов), OppenheimerFunds Inc. (5,65% акций и 2,76% голосов), Harding Loevner LP (4,82% акций и 2,35% голосов), а также Wellington Management Group LLP (4,58% акций и 2,24% голосов). Всего мажоритарные акционеры и менеджмент контролируют 29,2% акций и 62,26% голосов.