Шахтеры в подконтрольном Киеву Донбассе протестуют, требуя выплаты зарплаты

КИЕВ, 29 июля. /ТАСС/. Работники шахты Донецкой области "Капитальная", подконтрольной правительству Украины, начали акцию протеста, выдвинув государству ряд требований, в том числе о погашении долгов по заработной плате. Об этом в понедельник сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Работники шахты "Капитальная" государственного предприятия "Мирноградуголь" (Донецкая область) сегодня начали акцию протеста", - написал он на своей странице в Facebook, уточнив, что шахтеры перекрыли дорогу неподалеку от шахты "Центральная", "чтобы их услышали и приняли все меры для решения их требований".

Несколько десятков сотрудников шахт стоят на пешеходном переходе и держат плакаты "Голодный шахтер - позор государству", "Господдержку угольной промышленности!".

Среди требований - погашение задолженности по зарплате и повышение ее уровня, обеспечение стабильной работы предприятия, решение вопроса охраны и техники безопасности, обеспечение углем для собственных нужд работников предприятия, искоренение коррупции в угольной отрасли.

По информации Волынца, на нескольких десятках украинских государственных шахт задолженность по зарплатам составляет 661 млн гривен (около $26 млн).