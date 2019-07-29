Предприятия КБР начали поставку продукции за рубеж по итогам участия в выставках

НАЛЬЧИК, 29 июля. /ТАСС/. Предприниматели, работающие на территории Кабардино-Балкарии (КБР) заключили пять экспортных контрактов благодаря участию на международных и всероссийских выставках за первое полугодие 2019 года. Об этом ТАСС сообщили в министерстве экономического развития региона.

Центр поддержки экспорта КБР оказывает консультационную, образовательную и непрямую финансовую помощь субъектам малого и среднего предпринимательства, которые вышли или собираются на международный рынок. Центр оплачивает участие организаций в выставках как в Российской Федерации, так и за рубежом.

"В первом полугодии 2019 года профинансированы выставочно-ярморочные мероприятия для субъектов малого и среднего предпринимательства республики на площадках SIAL China 2019, Китай (г. Шанхай), Caspian Agro/World Food 2019, Азербайджан (г. Баку), Iran Agro 2019, Иран (г. Тегеран), Russian Halal Expo 2019 (г. Казань). В результате объем поддержанного экспорта за первое полугодие текущего года составил 7,1 млн рублей, заключено 5 экспортных контрактов", - говорится в сообщении.

В текущем году производители Кабардино-Балкарии планируют участие в трех международных выставках в Армении, Казахстане и ОАЭ. Власти региона также готовятся к участию в двух крупнейших выставочных международных мероприятиях в Москве - WorldFood Moscow 2019 и Российской агропромышленной выставке "Золотая осень". "Ведется работа по организации участия предпринимателей КБР в одном из крупнейших мировых событий в сфере АПК - международной выставке IGW Berlin 2020 - "Зеленая неделя", которая будет проходить в январе 2020 года в Германии", - уточнили в ведомстве.

В министерстве отметили, что по итогам 2018 года Центром поддержки экспорта КБР поддержан несырьевой экспорт на сумму более 144,8 млн рублей. Это поставки кондитерских изделий, семян кукурузы, мяса птицы, минеральной воды, инструментов из синтетических материалов, моющих средств, торцевых уплотнителей, в такие страны как Грузия, Казахстан, Узбекистан, Турция, Украина, Вьетнам, Азербайджан.

КБР участвует в реализации четырех федеральных проектов в составе нацпроекта - "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Экспорт услуг", "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Объем экспортируемой продукции АПК республики к концу 2024 года должен возрасти в 2,3 раза по сравнению с показателями 2017 года.

Нацпроект ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году на 85% - до $250 млрд. До 2024 года требуется финансирование в размере почти 1 трлн рублей.