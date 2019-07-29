Чистая прибыль НПФ в I квартале выросла на 15,8%

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Чистая прибыль российских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по итогам I квартала 2019 года выросла на 15,8% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года и составила 81,7 млрд рублей, следует из обзора ключевых показателей НПФ за I квартал, опубликованного Банком России.

Средневзвешенная доходность инвестирования пенсионных накоплений в годовом выражении выросла на 0,9 п.п. по сравнению со значением годом ранее и составила 9%. Из 34 фондов, работающих с пенсионными накоплениями, 27 показали доходность выше инфляции, среди топ-10 фондов таких НПФ было восемь. Два фонда по итогам I квартала 2019 года получили убытки (по итогам 2018 года - семь фондов).

"Три четверти НПФ показали доходность пенсионных накоплений выше доходности ВЭБа по расширенному портфелю (7,7% годовых), из них доходность трех фондов была выше доходности ВЭБа по портфелю государственных бумаг (11,7%)", - говорится в сообщении ЦБ.

Средневзвешенная доходность от размещения пенсионных резервов снизилась на 3,1 п.п. и составила 6,5%. Доходность выше инфляции показали 30 из 49 фондов, работающих с пенсионными резервами, убытки - пять фондов.

Основным объектом вложений пенсионных накоплений и пенсионных резервов остаются корпоративные облигации, указал регулятор. Их доля в структуре пенсионных накоплений составила 47,8% (рост на 0,9 п.п. за квартал). Доля госбумаг увеличилась на 0,3 п.п. и составила 37,7%. В структуре пенсионных резервов доля корпоративных облигаций выросла на 1,2 п.п., до 40,3 %, госбумаг - 0,3 п.п., до 12,5%.