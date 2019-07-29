Двигатель для вертолета Ми-38 успешно испытан в условиях классического обледенения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Турбовальный двигатель ТВ7-117В, разработанный для установки на многоцелевые вертолеты типа Ми-38, успешно испытан в условиях непрерывного и перемежающегося обледенения. Об этом сообщает пресс-служба ОДК-Климов (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех).

"Испытания двигателя ТВ7-117В в условиях классического обледенения завершены успешно. Авиадвигатель разработки ОДК-Климов успешно доказал свою работоспособность в ходе испытаний в Научно-испытательном центре Центрального института авиационного моторостроения имени П. И. Баранова (ЦИАМ). В ходе программы испытаний двигатель работал в суровых условиях непрерывного и перемежающегося обледенения, на высотах до 4000 м, при температуре до минус 30°С на всех эксплуатационных режимах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате испытаний получено подтверждение возможности эффективной работы двигателя в суровых условиях обледенения. Это существенно расширяет возможности использования вертолетов с данной силовой установкой в районах с крайне низкими температурами. После оформления всех отчетных материалов в третьем квартале 2019 года планируется получение Одобрения главного изменения от Авиарегистра России.

Двигатель ТВ7-117В разработан и серийно производится АО "ОДК-Климов". Турбовальный двигатель со свободной турбиной предназначен для установки на многоцелевые вертолеты типа Ми-38. Конструкция и электронная система автоматического управления и контроля с полной ответственностью типа FADEC обеспечивает высокую мощность при низком расходе топлива и повышенную надежность полетов. В этом классе двигателей не существует аналогов по топливной экономичности и взлетной мощности.

ТВ7-117В имеет мощность на взлетном режиме - 2800 л. с. (при чрезвычайном режиме - 3140 л. с.), сухая масса - 435 кг, назначенный ресурс основных деталей по системе управления ресурсом (СУР2) - 2110 полетных циклов.